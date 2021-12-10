Google выплатит всем сотрудникам по 1600 долларов в качестве компенсации за перенос сроков выхода на работу в офисы. Деньги получат даже стажеры, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американской IT-компании. В странах, где национальной валютой является не доллар, выплаты будут сделаны в эквивалентной сумме.

В начале декабря в Google решили продлить удаленку на неопределенный срок из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Кроме того, некоторые сотрудники отказывались делать прививку. До этого корпорация планировала возобновить очную работу в январе.