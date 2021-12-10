США готовы обсуждать с Россией все ее обеспокоенности. Вашингтон предлагает использовать для этого существующие площадки Совета Россия-НАТО и ОБСЕ, заявили в Белом доме. Там отметили, что США планируют в ближайшие несколько дней продолжать контакты с Москвой и своими трансатлантическими союзниками для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины.