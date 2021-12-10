США готовы обсуждать с Россией все ее обеспокоенности. Вашингтон предлагает использовать для этого существующие площадки Совета Россия-НАТО и ОБСЕ, заявили в Белом доме. Там отметили, что США планируют в ближайшие несколько дней продолжать контакты с Москвой и своими трансатлантическими союзниками для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины.
2021-12-10T04:08:07+03:00
2021-12-10T04:08:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 10 декабря 2021
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