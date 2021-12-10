В Киеве заявили, что ВМС Украины «Донбасс» не нарушал запретных зон и возвращается на базу. Поисково-спасательное судно, без вооружения, находилось в Азовском море, которое является зоной совместного использования. То есть находилось там на абсолютно законных основаниях, сказал в эфире украинского телеканала министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что угрозы для корабля и экипажа нет. Никаких инцидентов не произошло.

Накануне в ФСБ России сообщили, что корабль ВМС Украины, выйдя из порта Мариуполя, направился в сторону Керченского пролива. При этом украинская сторона не подавала заявку на вхождение в российскую акваторию. Российская береговая охрана расценила действия экипажа как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания. Как сообщалось, в проливе на момент приближения корабля находилось порядка 80 гражданских судов. Вечером «Донбасс» лег на обратный курс.