Z Архив новостей новости
5 1 6 94
04:05, 10 декабря 2021

Президент России Владимир Путин не считает нужным держать за решеткой ректора Шанинки Сергея Зуева

Президент России Владимир Путин не считает нужным держать за решеткой ректора Шанинки Сергея Зуева, которого обвиняют по делу о хищении средств Минпросвещения. Об этом он сказал во время закрытой части встречи с членами Совета по правам человека, сообщил член СПЧ и автор «Новой газеты» Леонид Никитинский. Путин также отметил, что «всегда с уважением относился» к деятельности «Мемориала*». При этом заметив, что, по его данным, это правозащитное общество «защищает» террористические организации и причислил к жертвам политических репрессий «несколько лиц», которые, как «обнаружили израильские специалисты», служили при нацистах. Глава государства пообещал запросить дополнительные сведения по ликвидации «Мемориала*». Трансляцию этой части беседы федеральные СМИ не показали. Всего президент и члены СПЧ общались более четырех часов.

«Мемориал*» — признан в России иноагентом

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 121 6 12946 08.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Седьмое чувство Все чаще читаешь в блогах, письмах или студенческих сочинениях: это вообще надолго? Не может же быть, что навсегда. Вот это безвременье, и кругом враги, и абсурд, и жестокость, и глупость – это же не может быть лицом России?..

5 166 6 73766 03.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 190 6 27507 07.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 45 6 8557 03.12
Блоги

+ Заседании Совета по правам человека Заседании Совета по правам человека СФ уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления – «пытки». Такая работа идет. Нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли…

5 127 6 21204 09.12
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 44 6 7906 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Почему в России растут цены Бизнесы на инфляции получили 20 трлн руб. чистой прибыли за 9 мес. (в 2020-м было только 7 трлн). А правительство разрешает им это делать…

5 85 6 50926 03.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22405 06.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 55 6 12751 07.12
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Переговоры Путина и Байдена. Возврат к сферам влияния? Переговоры Путина и Байдена. Возврат к сферам влияния? Чем же завершилась беседа президентов России и США? В ситуации, когда отношения «хуже некуда», и практически каждый день говорят о военной конфронтации, хотелось бы знать, что нас ждет…

5 43 6 10023 09.12
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 217 6 52815 05.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 218 6 54643 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 76 6 19799 06.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 82 6 24472 04.12
Блоги

Александр Соловьёв врач, эксперт лабораторной диагностики

О QR-кодах и не только Я бы предложил приостанавливать действие QR-кода у злостных нарушителей. Например на 1 месяц. Не соблюдаешь масочный режим/карантин — на 1 месяц приостанавливается действие QR-кода…

5 56 6 39751 03.12
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Признание Лукашенко Крыма — смешная цель, потому что кто бы признал самого Лукашенко. Кому он от этого сделал напряг, непонятно, потому что что признал Лукашенко Крым, что не признал, никому от этого не холодно и не жарко. В том числе Путину…

5 39 6 19191 03.12
#слушать 35:53 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэп-исполнитель Моргенштерн ответил на обвинения главы СК Александра Бастрыкина Как сообщил концертный директор артиста, скорее всего, Моргенштерн сегодня вернётся в Москву…

5 16 6 30832
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Оказывается, это имеет отношение к зарабатыванию гигантского бабла под видом укрепления госконтроля. Собственно, чем занимается вся российская силовая система…

5 26 6 62006 04.12
#слушать 50:27 8читать $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4230 05.12
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Мы снова всех «переиграли» Китай заявил о поставке уже в ближайший год более 2 миллиардов (!!!) доз вакцин именно на эти рынки. И не бесплатно. За деньги. Так что глобально выиграл от этого всего только Китай. Наш друг. Скорее, «друг»...

5 99 6 152227 04.12
Блоги

+ вДудь: Почему в России пытают вДудь: Почему в России пытают Так вышло, что пытки – это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме – никогда не имел проблем с законом…

5 37 6 61898 07.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349932
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5105948

Сегодня в эфире