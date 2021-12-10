Президент России Владимир Путин не считает нужным держать за решеткой ректора Шанинки Сергея Зуева, которого обвиняют по делу о хищении средств Минпросвещения. Об этом он сказал во время закрытой части встречи с членами Совета по правам человека, сообщил член СПЧ и автор «Новой газеты» Леонид Никитинский. Путин также отметил, что «всегда с уважением относился» к деятельности «Мемориала*». При этом заметив, что, по его данным, это правозащитное общество «защищает» террористические организации и причислил к жертвам политических репрессий «несколько лиц», которые, как «обнаружили израильские специалисты», служили при нацистах. Глава государства пообещал запросить дополнительные сведения по ликвидации «Мемориала*». Трансляцию этой части беседы федеральные СМИ не показали. Всего президент и члены СПЧ общались более четырех часов.

«Мемориал*» — признан в России иноагентом

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.