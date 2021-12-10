«Спартак» впервые с 2017 года вышел в плей-офф еврокубков. Накануне московский футбольный клуб обыграл со счетом 1:0 польскую «Легию» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. В параллельном матче итальянский «Наполи» победил дома английский «Лестер» со счетом 3:2. «Красно-белые» с 10 очками заняли первое место в группе и вышли в 1⁄ 8 финала.

Жеребьевка этой стадии турнира состоится 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Первые матчи будут сыграны 10 марта, ответные — 17-го.