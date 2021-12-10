В Подмосковье в ДТП погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Авария произошла в Раменском городском округе, сообщает РЕН ТВ. Как стало известно телеканалу, Toyota Camry, в которой ехали депутат и его товарищ, столкнулась с фурой. Оба скончались на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Зафиров с этого года также являлся председателем совета директоров Коломенского завода резиновых технических изделий.