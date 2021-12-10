Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что все решения по Украине будут приниматься при участии Киева

Президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что все решения по Украине будут приниматься при непосредственном участии Киева. Он также пообещал, что в случае вторжения России на Украину будут приняты «сильные экономические и иные меры», сообщает Белый дом. Отмечается, что Байден подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Лидеры Украины и США провели телефонный разговор минувшим вечером. Беседа длилась полтора часа. По итогам в офисе президента Украины сообщили, что Байден ознакомил Зеленского с содержанием его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Они также обсудили «возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе» и «затронули ход внутренних реформ в Украине». В Киеве также сказали, что Вашингтон решил быть активным участником мирного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.