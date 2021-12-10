В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире — «Золгенсма». Удостоверение выдано на пять лет, сообщает «Фармацевтический вестник».

Производитель лекарства — швейцарская фармацевтическая компания Novartis — подал документы на регистрацию в июле прошлого года.

«Золгенсма» применяется для лечения спинальной мышечной атрофии. Один его укол стоит больше двух миллионов долларов. Лекарство вводят однократно.

Как обратила внимание «Новая газета», одновременно с регистрацией «Золгенсмы» Минздрав предложил разрешить фонду «Круг добра» закупать зарегистрированные в России лекарства до их ввода в гражданский оборот. Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала, что обычно с момента регистрации препарата до его поступления в гражданский оборот проходит примерно от двух до шести месяцев.