Главой Мосгоризбиркома впервые стала женщина. Генерал-майор полиции в отставке Ольга Кириллова, предложенная Центральной избирательной комиссией, была избрана единогласно. Других кандидатов на этот пост не было, сообщает газета «Коммерсант».

Ольга Кириллова вошла в состав московской избирательной комиссии в прошлом году. До этого она руководила главным управлением по вопросам миграции МВД России. Ранее руководителем МГИК был Юрий Ермолов. В ноябре глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что он покинет этот пост по личным причинам, но останется обычным членом комиссии.