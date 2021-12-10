СК требует возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи Елены Хахалевой, известной дорогостоящей свадьбой дочери

Следственный комитет России попросил Высшую квалификационную коллегию судей возбудить уголовное дело в отношении бывшей судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой. Ее заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Рассмотрение представления СК назначено на 15 декабря.

Широкую известность Хахалева приобрела летом 2017 года после публикации видеозаписи свадьбы ее дочери. Торжество оценили в 2 миллиона долларов. Позже в СМИ появились сообщения о том, что диплом судьи, полученный в Тбилисском госуниверситете, поддельный. Администрация вуза заявила, что Хахалева у них никогда не училась.