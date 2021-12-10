В России до конца года начнут вакцинацию подростков от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В конце ноября Минздрав зарегистрировал препарат «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет, испытания которой проводились с июля на базе 12 детских медучреждений Москвы. Подростков будут прививать 1⁄ 5 «Спутника V» для взрослых. Как отмечал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в ходе исследований у детей был замечен только один побочный эффект — повышенная температура.