Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к прямым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, сообщил замглавы офиса украинского лидера Андрей Сибига в эфире телеканала «1+1». Ранее Зеленский неоднократно говорил о готовности провести личную встречу с Путиным и обсудить вопросы урегулирования конфликта в Донбассе.

Разговор Зеленского с Байденом шел на фоне сообщений ФСБ России о попытке корабля украинских ВМС «Донбасс» войти в Керченский пролив. По оценке российской спецслужбы, инцидент создал угрозу безопасности мореплавания. Корабль развернулся обратно в то же время, когда пришли сообщения о завершении разговора президентов Украины и США. В Киеве заявили, что судно не нарушало запретных зон и находилось в Азовском море на законных основаниях, поскольку это акватория совместного пользования.