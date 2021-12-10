Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:15, 10 декабря 2021

Леонид Юзефович получил главную награду литературной премии «Большая книга» за роман «Филэллин»

Леонид Юзефович получил главную награду литературной премии «Большая книга» за роман «Филэллин». Он пообещал отдать часть денежного вознаграждения на консервацию того места в якутском селении Сасыл-Сысы, где в 1923 году прошла битва войск Анатолия Пепеляева и Ивана Строда — героев его документального романа «Зимняя дорога», посвященного Гражданской войне. Вторую премию получила Майя Кучерская с книгой «Лесков: Прозёванный гений». Обладателем третьей — стал Виктор Ремизов, автор романа «Вечная мерзлота». Получая награду, он поблагодарил красноярское общество «Мемориал*», «без которого книги бы не было».

«Мемориал*» — признан в России иноагентом

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

фото: Telegram / @CITeam Россия продолжает концентрировать войска вблизи границы с Украиной, сообщает расследовательская группа CIT По данным Conflict Intelligence Team, в пригороде Воронежа замечено множество военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Бук»...

5 109 6 10559
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Рука Москвы вон куда дотягивается, как оказалось В этих условиях представлять США как мирового лидера по защите демократии как-то даже неуместно…

5 120 6 12769 08.12
Новости

Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива, говорят в ФСБ России По словам представителя спецслужбы, требования изменить курс корабль не выполняет, его действия создают угрозу безопасности мореплавания…

5 49 6 6102
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 190 6 27423 07.12
Блоги

+ Заседании Совета по правам человека Заседании Совета по правам человека СФ уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления – «пытки». Такая работа идет. Нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли…

5 123 6 19588 09.12
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Если американцы не снимут запрет Зеленскому выполнять Минские соглашения. Я думаю, что Россия может начать процесс признания ДНР и ЛНР…

5 43 6 7852 08.12
#слушать 37:28 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 45 6 8554 03.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 116 6 22388 06.12
Новости

Выступающая против строительства газопровода «Северный поток-2» Анналена Бербок возглавила МИД Германии Соответствующее назначение произвел президент Франк-Вальтер Штайнмайер…

5 33 6 10048
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 55 6 12735 07.12
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Переговоры Путина и Байдена. Возврат к сферам влияния? Переговоры Путина и Байдена. Возврат к сферам влияния? Чем же завершилась беседа президентов России и США? В ситуации, когда отношения «хуже некуда», и практически каждый день говорят о военной конфронтации, хотелось бы знать, что нас ждет…

5 38 6 9291 09.12
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 217 6 52804 05.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 218 6 54558 07.12
8читать ;смотреть
Новости

Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…

5 56 6 14249
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 76 6 19780 06.12
Новости

фото: скриншот видео Суд в Санкт-Петербурге арестовал владельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера Следствие считает, что он причастен к хищению средств у «Сбербанка», которые были выделены на развитие компании «Юлмарт»...

5 22 6 6195

Популярное за неделю

Новости

фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэп-исполнитель Моргенштерн ответил на обвинения главы СК Александра Бастрыкина Как сообщил концертный директор артиста, скорее всего, Моргенштерн сегодня вернётся в Москву…

5 16 6 29961
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Оказывается, это имеет отношение к зарабатыванию гигантского бабла под видом укрепления госконтроля. Собственно, чем занимается вся российская силовая система…

5 26 6 61933 04.12
#слушать 50:27 8читать $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4213 05.12
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Мы снова всех «переиграли» Китай заявил о поставке уже в ближайший год более 2 миллиардов (!!!) доз вакцин именно на эти рынки. И не бесплатно. За деньги. Так что глобально выиграл от этого всего только Китай. Наш друг. Скорее, «друг»...

5 99 6 152191 04.12
Блоги

+ вДудь: Почему в России пытают вДудь: Почему в России пытают Так вышло, что пытки – это угроза даже для тех из нас, кто не то что никогда не сидел в тюрьме – никогда не имел проблем с законом…

5 37 6 61774 07.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349903
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5105865

Сегодня в эфире