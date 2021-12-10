Леонид Юзефович получил главную награду литературной премии «Большая книга» за роман «Филэллин». Он пообещал отдать часть денежного вознаграждения на консервацию того места в якутском селении Сасыл-Сысы, где в 1923 году прошла битва войск Анатолия Пепеляева и Ивана Строда — героев его документального романа «Зимняя дорога», посвященного Гражданской войне. Вторую премию получила Майя Кучерская с книгой «Лесков: Прозёванный гений». Обладателем третьей — стал Виктор Ремизов, автор романа «Вечная мерзлота». Получая награду, он поблагодарил красноярское общество «Мемориал*», «без которого книги бы не было».

«Мемориал*» — признан в России иноагентом

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.