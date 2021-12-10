«Единая Россия» исключит из партии экс-депутата Виталия Латышева, подозреваемого в крупных хищениях

Ростовское отделение «Единой России» исключит из партии экс-депутата Виталия Латышева, которого проверяют на причастность к крупным хищениям средств, выделявшихся на помощь детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что с 2015 года детские лагеря, которые возглавляет Латышев, получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, единоросс мог присвоить до 30% этой суммы. В доме Латышева и в детских лагерях, которыми он руководил, прошли обыски. В сети появились фотографии его роскошного особняка. Там много золота, лепнины, бассейн с мраморным полом. Телеграм-канал Baza опубликовал запись оперативной съемки, на которой чиновник приказывает свои подчиненным из лагеря «Орленок» экономить на еде для детей, например, давать котлеты только в день приезда инспекции.
2021-12-10T01:13:33+03:00
2021-12-10T01:13:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2949324-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:13, 10 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…