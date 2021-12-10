«Единая Россия» исключит из партии экс-депутата Виталия Латышева, подозреваемого в крупных хищениях

Ростовское отделение «Единой России» исключит из партии экс-депутата Виталия Латышева, которого проверяют на причастность к крупным хищениям средств, выделявшихся на помощь детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает, что с 2015 года детские лагеря, которые возглавляет Латышев, получили из бюджета порядка 1 миллиарда рублей. По предварительной информации, единоросс мог присвоить до 30% этой суммы. В доме Латышева и в детских лагерях, которыми он руководил, прошли обыски. В сети появились фотографии его роскошного особняка. Там много золота, лепнины, бассейн с мраморным полом. Телеграм-канал Baza опубликовал запись оперативной съемки, на которой чиновник приказывает свои подчиненным из лагеря «Орленок» экономить на еде для детей, например, давать котлеты только в день приезда инспекции.