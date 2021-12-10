Российский экспорт вакцин превысил 1 миллиард долларов. Октябрьские продажи стали рекордными за всю историю России с начала 1990-х годов. Они подскочили до 356 миллионов — почти как за все лето, следует из данных Федеральной таможенной службы, проанализированных РБК. Ранее экспорт вакцин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал 71 миллион долларов. Как распределяются объемы продаж по типам, не уточняется. Эксперты объясняют, что до этого года под основным «вакцинным кодом» на экспорт отправлялись препараты от клещевого энцефалита, против дифтерии, столбняка и коклюша, а также гепатита А. Резкий рост продаж за рубеж начался в этом году, после начала масштабного производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее в Минпромторге подтверждали РБК, что рост поставок на международные рынки действительно связан преимущественно с противокоронавирусными вакцинами. Однако в ФТС не смогли уточнить объемы экспорта именно препаратов от COVID-19.
2021-12-10T01:09:22+03:00
2021-12-10T01:09:22+03:00
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01:09, 10 декабря 2021
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