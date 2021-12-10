Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом сообщила ФСБ России. Накануне российские спецслужбы заявили, что судно, которое вышло из порта Мариуполя, движется к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не подавала заявку на вхождение в российскую акваторию. На предупреждение погранслужбы был получен ответ о том, что «Донбасс» не планирует следовать через пролив. Российская сторона расценила действия украинского корабля как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания». Позже украинские власти заявили, что судно не нарушало запретных зон и находилось в Азовском море на законных основаниях, поскольку это акватория совместного пользования.

Напомню, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных корабля и экипажи. Моряков обвинили в нарушении госграницы и арестовали. В 2019-м они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.