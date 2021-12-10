Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом сообщила ФСБ России. Накануне российские спецслужбы заявили, что судно, которое вышло из порта Мариуполя, движется к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не подавала заявку на вхождение в российскую акваторию. На предупреждение погранслужбы был получен ответ о том, что «Донбасс» не планирует следовать через пролив. Российская сторона расценила действия украинского корабля как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания». Позже украинские власти заявили, что судно не нарушало запретных зон и находилось в Азовском море на законных основаниях, поскольку это акватория совместного пользования.
Напомню, в ноябре 2018 года российские пограничники задержали около Керченского пролива три украинских военных корабля и экипажи. Моряков обвинили в нарушении госграницы и арестовали. В 2019-м они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс от Керченского пролива
Корабль «Донбасс» ВМС Украины лег на обратный курс от Керченского пролива. Об этом сообщила ФСБ России. Накануне российские спецслужбы заявили, что судно, которое вышло из порта Мариуполя, движется к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не подавала заявку на вхождение в российскую акваторию. На предупреждение погранслужбы был получен ответ о том, что «Донбасс» не планирует следовать через пролив. Российская сторона расценила действия украинского корабля как «провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания». Позже украинские власти заявили, что судно не нарушало запретных зон и находилось в Азовском море на законных основаниях, поскольку это акватория совместного пользования.