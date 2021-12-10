Власти Новой Зеландии намерены сделать страну свободной от курения

Кабинет Министров разработал масштабный план, который называется СмоукФри 2025. Власти рассчитывают, что он позволит сделать новое поколение новозеландцев некурящими, что в свою очередь приведет к снижению количества зависимых от этой привычки в целом до пяти процентов. Программа предусматривает ограничение числа магазинов, торгующих табачными изделиями, снижение количества никотина в них, помощь желающим бросить курить и постепенный тотальный запрет на приобретение сигарет для юных новозеландцев. Минимальный возраст, с которого это будет разрешено планируют повышать каждый год Сейчас процент курильщиков тоже снижается, но не так быстро.

10 лет назад в Новой Зеландии курило около 18 процентов населения, а сейчас на пять процентов меньше. Среди коренного населения маори доля достигает 31 процента.