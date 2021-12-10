Организаторы конкурса красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии отстранили от участия более 40 животных

Организаторы конкурса красоты среди верблюдов в Саудовской Аравии отстранили от участия в соревнованиях более 40 животных. Это связано с тем, что внешний вид конкурсантов их владельцы пытались улучшить при помощи ботокса и других косметических процедур. Как передает британская медиакорпорация Би-би-си, самыми красивыми признают верблюдов с длинными свисающими губами, большим носом и хорошо оформленным горбом. Этот фестиваль является одним из самых масштабных конкурсов красоты среди животных в мире. Саудовская Аравия проводит его уже в шестой раз.

