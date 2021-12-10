Канцлер Германии Олаф Шольц нанесёт сегодня первый зарубежный визит в Париж и Брюссель

Он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидером Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее Шольц подчёркивал, что для страны наступает новый период:

«Я очень благодарен за то, что мы уже сделали, я с нетерпением жду новых задач, с нетерпением жду всей работы здесь. Это станет новым началом для нашей страны. В любом случае я сделаю все возможное для работы в этом направлении».

Также Шольц встретится с генсеком НАТО, где будет подчеркнута важность альянса для германской, европейской и трансатлантической безопасности.