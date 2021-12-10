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00:01, 10 декабря 2021

В Керченском проливе, по сообщениям ФСБ, сложилась ситуация, угрожающая мореплаванию

Корабль ВМС Украины долгое время двигался в направлении Черного моря, однако менее часа назад изменил курс.

Информация о том, что корабль ВМС Украины «Донбасс» движется в сторону российской акватории стала поступать около двух часов назад. По сообщениям ФСБ, он не реагировал на требования изменить курс. Еще днем сопровождающий его корабль российской береговой охраны предупредил о необходимости, касающейся подачи заявок на вхождение в российскую акваторию. На это был получен ответ, что следовать через Керченский пролив украинский корабль не планирует, однако курс он не изменил. Российские военные тут же сказали, что «Донбасс» создает угрозу безопасности мореплавания, а действия моряков расценили как провокацию. В керченском проливе, по данным морских информационных порталов, находились десятки кораблей, в их числе сухогрузы, танкеры и даже одно рыболовецкое судно. Позже ФСБ сообщила о том, что корабль ВМС Украины лег на обратный курс.

Украинские власти настаивают, что корабль «Донбасс» находится в Азовском море на законных основаниях, так как это акватория совместного пользования.

До этого серьезный инцидент в проливе произошел 3 года назад, когда через него пытались пройти два катера и буксир ВМС Украины. Все они, а также их экипажи были задержаны.



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