Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины сменил курс на обратный от Керченского пролива

Украинский корабль управления «Донбасс» сменил курс на обратный от Керченского пролива, но на запросы не отвечает. Об этом ТАСС заявили в Центре общественных связей ФСБ.
2021-12-09T23:17:33+03:00
2021-12-09T23:18:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:17, 09 декабря 2021
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