Владимир Путин присвоил звание генерал-майора начальнику ГУФСИН по Иркутской области Леониду Сагалакову

Президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора внутренней службы начальнику управления тюремного ведомства по Иркутской области Леониду Сагалакову. Между тем, ранее заключенные обвиняли Сагалакова в угрозах изнасилованием, — пишет интернет-издание «Тайга Инфо». Кроме того, вскоре после его назначения в Иркутскую область, в одной из колоний Ангарска вспыхнул бунт, который жестко подавил спецназ, — напоминает «Новая газета».
2021-12-09T23:04:57+03:00
2021-12-09T23:04:57+03:00
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23:04, 09 декабря 2021
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