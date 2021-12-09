Футболисты московского «Спартака» со счетом 1:0 обыграли польскую «Легию»

И таким образом «красно-белые» вышли в 1⁄ 8 финала Лиги Европы. Заключительная встреча в рамках группового этапа турнира прошла в Варшаве. Победным ударом отметился на 17 минуте игры полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.