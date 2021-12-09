Франция не поддержала идею дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине

Президент республики Эммануэль Макрон назвал подобный шаг бессодержательным. Первой страной, которая объявила о том, что не собирается посылать на Зимнюю Олимпиаду в китайскую столицу своих официальных представителей, стали США. Вашингтон объяснил это решение тем, что власти Китая причастны к нарушению прав человека. Также к Соединенным Штатам позже присоединились Австралия, Канада и Великобритания. Такой политический жест никак не должен сказаться на спортсменах, которые представляют эти государства.

