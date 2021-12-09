Суд в Гонконге признал местного медиамагната Джимми Лая виновным в участии в пикете

Он был приурочен к трагическим событиям на площади Тяньаньмэнь. Кроме Лая, осуждены также два активиста, которые участвовали в этой акции, — передает британская медиакорпорация Би-би-си. Приговоры им вынесут в начале следующей недели. Всем троим грозит до пяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном собрании.

74-летний Джимми Лай является основателем газеты Apple Day, которую не так давно закрыли власти Гонконга. Он также остается одним из видных сторонников демократического движения в городе.

