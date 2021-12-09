Жительницу Кабардино-Балкарии задержали по обвинению в причастности к террористической деятельности

При этом сама она несколько месяцев занималась расследованием деятельности одного высокопоставленного чиновника и утечки средств из благотворительного фонда, — говорят ее знакомые. Блогер, известная как Инса Ландер, была задержана сотрудниками ФСБ. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо*», суд избрал в качестве меры пресечения для нее домашний арест. Ранее Инса получила известность как автор расследования о россиянке, продававшей полуобнаженные снимки своей несовершеннолетней дочери.

Российские власти считают «ОВД-Инфо*» иностранным агентом.

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