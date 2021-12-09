Чрезвычайная ситуация складывается в Керченском проливе

Как говорят в ФСБ России, туда направляется украинский военный корабль, которые не реагирует на требования изменить курс и создает угрозу безопасности мореплавания. Представители спецслужбы уточнили, что корабль идет со стороны Мариуполя. Украинская сторона между тем не подавала никаких заявок, настаивают в ведомстве. До этого серьезный инцидент в проливе произошел 3 года назад, когда через него пытались пройти два катера и буксир ВМС Украины. Все они, а также их экипажи были задержаны.
2021-12-09T23:01:11+03:00
2021-12-09T23:01:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2949292-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 09 декабря 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Авиадиспетчер минского аэропорта подтвердил, что экстренная посадка самолета Ryanair была спецоперацией КГБ Согласно данным бывшего сотрудника воздушной гавани, в момент инцидента в диспетчерской находился сотрудник минского КГБ, который на протяжении все этого времени консультировался с кем-то по телефону…