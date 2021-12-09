Верховный суд: заключенного можно не освобождать из-за болезни при получении им необходимого лечения в колонии

Верховный суд России разрешил не освобождать заключенного по состоянию здоровья, если он получает необходимое лечение в колонии. В качестве примера в инстанции привели постановление Верховного суда Удмуртии, который, сославшись на правовую позицию ЕСПЧ, отменил решение об освобождении заключенного, передает агентство РИА «Новости». Несколько лет назад инстанция вынесла решение в отношении заключенного с туберкулезом, который неоднократно отказывался от госпитализации и выборочно принимал лекарства.

