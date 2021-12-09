Корпорация Google выплатит своим сотрудникам по 1600 долларов из-за того, что они вынуждены работать дома

Руководство отложило возвращение персонала в офисы после появления новой мутации коронавируса, которую назвали «омикрон». Как передает агентство Reuters, единовременную выплату получат даже стажеры, работающие в компании. Ранее некоторые интернет-корпорации разрешили своим сотрудникам остаться на удаленке навсегда. Другие экспериментируют с четырехдневной рабочей неделей.

