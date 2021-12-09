Суд в Новосибирске приговорил к условным срокам двух полицейских, которых обвиняли в получении взятки

Их также лишили званий и права работать в силовых структурах в течение трех лет. Согласно материалам дела, оба подсудимых получали взятки от предпринимателя, который незаконно разместил в городе ларьки с овощами и фруктами, причем вознаграждение одного из полицейских было выплачено в виде коробок с пачками лапши «Роллтон», гречкой и водкой, — пишет «Новая газета». В общей сумме, оба обвиняемых получили более 300 тысяч рублей.
2021-12-09T22:31:52+03:00
2021-12-09T22:31:52+03:00
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22:31, 09 декабря 2021
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