Суд в Новосибирске приговорил к условным срокам двух полицейских, которых обвиняли в получении взятки

Их также лишили званий и права работать в силовых структурах в течение трех лет. Согласно материалам дела, оба подсудимых получали взятки от предпринимателя, который незаконно разместил в городе ларьки с овощами и фруктами, причем вознаграждение одного из полицейских было выплачено в виде коробок с пачками лапши «Роллтон», гречкой и водкой, — пишет «Новая газета». В общей сумме, оба обвиняемых получили более 300 тысяч рублей.