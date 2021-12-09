Украинский военный корабль «Донбасс» движется в сторону Керченского пролива, говорят в ФСБ России

По словам представителя спецслужбы, требования изменить курс корабль не выполняет, его действия создают угрозу безопасности мореплавания. Сейчас он находится в 18 морских милях от пролива. До этого инцидент с участием украинского флота в Керченском проливе произошел 3 года назад. Тогда два артиллерийских катера и буксир пытались пройти из Одессы в Мариуполь. Они и члены их экипажа были задержаны. Украина не признает принадлежность России территориальных вод у побережья Крыма.