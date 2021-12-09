Скандал разгорается в Литве из-за американских санкций в отношении Минска

Он связан с транзитом белорусских удобрений через территорию прибалтийской республики.

Несколько членов правительства Литвы сказали о готовности уйти в отставку. Среди них глава внешнеполитического ведомства и министр транспорта. Этот шаг связан с тем, что они не смогли остановить поставки белорусских калийных удобрений компании «Беларуськалий» через территорию Литвы. По словам чиновников, они виновны в репутационном ущербе для государства. Дело в том, что Минск использует литовский порт КлАйпеда для экспорта своей продукции. Однако согласно пакету американских санкций в отношении Белоруссии все страны, поддерживающие ограничения, должны были свернуть операции с белорусскими компаниями до вчерашнего дня. Литовские железные дороги пояснили, что продолжат транспортировку удобрений, поскольку они уже получили предоплату от компании-производителя. А вернуть деньги они не могут, так как все банки стали отказываться вести дела с «Беларуськалием» после введения санкций.

Премьер-министр Литвы говорит, что решение об отставке двух министров она примет в начале следующей недели.