В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»

Оно является самым дорогим лекарством. Стоимость укола превышает сто миллионов рублей. По словам волонтеров, которые работают с семьями пациентов, до появления препарата на рынке может пройти еще несколько месяцев. Ранее в России был зарегистрирован другой препарат от спинальной мышечной атрофии – «Спинраза». Лекарство «Золгенсма» закупали для российских пациентов и до его регистрации, поскольку требуется лишь один укол, чтобы остановить дальнейшее развитие болезни.
2021-12-09T22:03:13+03:00
2021-12-09T22:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:03, 09 декабря 2021
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