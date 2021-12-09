В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»

Оно является самым дорогим лекарством. Стоимость укола превышает сто миллионов рублей. По словам волонтеров, которые работают с семьями пациентов, до появления препарата на рынке может пройти еще несколько месяцев. Ранее в России был зарегистрирован другой препарат от спинальной мышечной атрофии – «Спинраза». Лекарство «Золгенсма» закупали для российских пациентов и до его регистрации, поскольку требуется лишь один укол, чтобы остановить дальнейшее развитие болезни.