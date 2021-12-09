Президент Путин намерен затребовать дополнительно документы по процессам над двумя структурами общества «Мемориал»

Прокуратура добивается ликвидации историко-просветительской организации «Мемориал*» и одноименного правозащитного центра. Российские власти считают их иностранными агентами.

Речь о «Мемориале*» зашла сегодня на встрече президента с членами Совета по правам человека. Как отмечает один из участников встречи Леонид Никитинский, четкого ответа от главы государства о ситуации вокруг старейшей организации, которая занимается, в том числе, восстановлением памяти о жертвах политических репрессий, они не услышали.

Разговор на эту тему шел во второй части встречи, которую не транслировали федеральные телеканалы. Всего же, по словам участников мероприятия, президент общался с ними более четырех часов.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.