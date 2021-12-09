Басманный суд Москвы отправил под домашний арест чиновника министерства обороны, которого подозревают в коррупции

Ведущий советник департамента военного ведомства Александр Лопатин, как рассказал источник агентства ТАСС, был задержан при получении взятки. Других подробностей в силовых структурах пока не приводили. Лопатин работает в департаменте, который отвечает за гособоронзаказ. Решение о мере пресечения принимала судья Елена Ленская.

