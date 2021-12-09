Пятеро депутатов-единороссов от Татарстана проголосовали против законопроекта о публичной власти

Сегодня Госдума приняла его во втором чтении. Документ поддержали 332 парламентария, против выступили 87, большинство из них – коммунисты. Ранее представители Татарстана внесли поправку, которая сохраняет за главой региона право называть себя президентом, однако, ее отклонили в Госдуме. Между тем, как обращает внимание интернет-издание Znak.com, в первом чтении против документа выступили шестеро единороссов. Голосование членов партии власти против согласованной позиции фракции считается нарушением дисциплины. Не так давно, как напоминает издание, одного из депутатов, голосовавшего против проекта бюджета, не только исключили из фракции, но и изгнали из партии.