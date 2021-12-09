Минтранспорта Белоруссии отрицает участие спецслужб в принудительной посадке в Минске самолета с Протасевичем.

Министерство транспорта Белоруссии отрицает участие спецслужб в принудительной посадке в Минске самолета с журналистом Романом Протасевичем. Глава ведомства Артем Сикорский настаивает, что решение о посадке самолета принимал командир судна, у диспетчера не было возможности оказать давление на принятие подобного решения. Публикацию газеты The New York Times о том, что речь идет о спецоперации белорусского КГБ, глава ведомства назвал информационным вбросом. В то же время, в министерстве транспорта подтвердили, что диспетчер минского аэропорта, о котором идет речь в статье, действительно покинул республику. Однако, по мнению главы ведомства, этот человек мог под давлением пойти на какие-то сделки за рубежом. Протасевича и его спутницу, россиянку Софью Сапегу задержали в Минске минувшей весной. Белорусские власти утверждали, что самолет совершил вынужденную посадку из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

