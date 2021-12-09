Новым председателем Мосгоризбиркома назначена Ольга Кириллова

Ранее она занимала один из постов в центральном аппарате МВД. Кроме того, ей было присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Сама избирательная комиссия сегодня собралась в новом составе. Полномочия предыдущего истекли в начале месяца. Предшественник Кирилловой Юрий Ермолов покинул пост главы Мосгоризбиркома месяц назад. Он остался в составе комиссии в качестве обычного члена.

