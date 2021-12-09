Путин на встрече с СПЧ сказал, что не видит оснований держать Зуева за решеткой – Член СПЧ Никитинский

Владимир Путин на встрече с СПЧ сказал, что не видит оснований держать ректора Шанинки Сергея Зуева за решеткой. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» рассказал член СПЧ Леонид Никитинский.

«По поводу Зуева, как я слышал, он высказался вполне определенно, что он не видит оснований держать его за решеткой», – сообщил Никитинский. «Я думаю, что, если он так категорически высказался, это улучшит его положение. Я надеюсь, во всяком случае», – отметил Никитинский.

Он рассказал, что вопрос о Зуеве и вопрос о «Мемориале»* на встрече задал Николай Сванидзе. «Тема про «Мемориал» поднималась на второй половине встречи, когда уже, насколько я знаю, не было трансляции. Поднял это Николай Сванидзе. И о том, что профессор Зуев сидит в СИЗО, вот два вопроса Сванидзе поднимал», – пояснил он.

Никитинский отметил, что позиция Путина по «Мемориалу» осталась нечеткой. «По поводу «Мемориала» на мой взгляд Путин ответил достаточно невнятно, то есть он сказал, что всегда с уважением к этому относился, но посмотрите, они там в качестве политических заключенных поименовали каких-то людей, которые принимали участие в Холокосте, ну какая-то у него заготовка была, конечно, какого-то израильского историка. На мой взгляд никакого отношения к делу это не имеет, может быть это ошибка, а, может быть, как в 28 панфиловцах, мы тоже знаем, что там один оказался карателем», – рассказал он.

В Верховном суде и Мосгорсуде сейчас слушаются иски по ликвидации структур «Мемориала», которые российские власти считают иностранными агентами. Ректора Шанинки Сергея Зуева задержали в октябре по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его подозревают в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, он находится в СИЗО и не признает свою вину.

* — российские власти считают иноагентом