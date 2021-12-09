Глава фонда Семьи СМА рассказала, что препарат Золгенсма может быть недоступен российским пациентам несколько месяцев

Глава фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко рассказала, что зарегистрированный Минздравом препарат «Золгенсма» может быть недоступен российским пациентам еще несколько месяцев. Об этом она сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть в каждой радостной новости и новость тревожащая, потому что у нас как правило после регистрации препарата и ввода в гражданский оборот лекарственного препарата, порядка двух-шести месяцев проходят процедуры, в которые фармацевтическая компания-производитель делает те вещи, которые необходимы в соответствии с российским законодательством», – пояснила она.

Германенко пояснила, о каких процедурах идет речь. «Это российская упаковка, печать инструкции, приведение в соответствие с одобрением от регулятора, плюс маркировка, на самом деле занимает определенный срок, в течение которого препарат оказывается недоступен на территории России. Ввезти его в международной упаковке на сегодняшний момент нельзя. С этим вопросом последние месяцы активное обсуждение было на базе Общественной палаты и других инстанций, и мы очень надеемся на то, что этот вопрос удастся решить, потому что очень бы не хотелось, чтобы от двух месяцев до полугода пациенты оставались без возможности получить доступ к этому лекарственному препарату, потому что это препарат такой серьезный и меняющий жизнь пациентов», – рассказала она.

Германенко напомнила, что регистрации препарата ждали почти полтора года. «Нельзя не положительно оценить государственную регистрацию препарата. На сегодняшний момент «Золгенсма» оказывается третьим препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии, зарегистрированным на территории страны. И мы очень надеемся, что это расширит возможности доступа пациентов, которые нуждаются в этом препарате, к терапии Очень надеемся, что эти полтора, практически, года, которые мы ждали регистрации препарата, действительно приведут пациентов к возможности эту терапию получить», – заключила она.

«Золгенсма» является самым дорогим лекарством в мире. Стоимость укола этого препарата от СМА превышает сто миллионов рублей.