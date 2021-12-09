Оргкомитет премии отметил его роман «Филэллин» о событиях в России начала XIX века. Для Юзефовича это уже третья победа в премии «Большая книга». Второе место в этом году получила писательница Майя Кучерская. На третьем месте Виктор Ремизов.
Литературную премию «Большая книга» получил писатель Леонид Юзефович
Оргкомитет премии отметил его роман «Филэллин» о событиях в России начала XIX века. Для Юзефовича это уже третья победа в премии «Большая книга». Второе место в этом году получила писательница Майя Кучерская. На третьем месте Виктор Ремизов.