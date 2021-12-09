Старт планировался 12 декабря. Ракета-носитель была установлена уже на космодроме, новую дату пуска пока не сообщают. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, перенос связан с проблемами в разгонном блоке.
Роскосмос перенес запуск ракеты-носителя «Протон», он должен был вывести на орбиту два космических аппарата «Экспресс»
Старт планировался 12 декабря. Ракета-носитель была установлена уже на космодроме, новую дату пуска пока не сообщают. Как рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, перенос связан с проблемами в разгонном блоке.