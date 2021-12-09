Соглашение с предприятием «Беларуськалий» грозит обернуться отставкой для двух литовских министров

О готовности уйти объявили главы министерства иностранных дел и министерства транспорта. Минск использует литовский порт Клайпеда для экспорта продукции «Беларуськалия». Это является одним из основных источников получения республикой валюты. Между тем, на днях Литовские железные дороги объявили, что не планируют прекращать транспортировку белорусских удобрений, несмотря на санкции США. В компании пояснили, что это связано с полученной предоплатой от Минска.

