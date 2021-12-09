Президент Владимир Путин высказался за освобождение из СИЗО ректора Высшей школы социальных и экономических наук Зуева

На встрече с членами Совета по правам человека глава государства сказал, что не считает нужным держать его за решеткой. Всего, по словам участников встречи, встреча с Путиным длилась больше четырех часов. Зуев уже месяц находится под стражей. Он проходит по делу о хищении бюджетных средств и вины не признает. До этого в отношении ректора вуза избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сообщалось, что ему сделали срочную операцию на сердце, а на прошлой неделе во время рассмотрения продления ареста ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления.