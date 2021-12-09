Президент Владимир Путин высказался за освобождение из СИЗО ректора Высшей школы социальных и экономических наук Зуева

На встрече с членами Совета по правам человека глава государства сказал, что не считает нужным держать его за решеткой. Всего, по словам участников встречи, встреча с Путиным длилась больше четырех часов. Зуев уже месяц находится под стражей. Он проходит по делу о хищении бюджетных средств и вины не признает. До этого в отношении ректора вуза избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сообщалось, что ему сделали срочную операцию на сердце, а на прошлой неделе во время рассмотрения продления ареста ему вызывали скорую помощь из-за высокого давления.
2021-12-09T20:35:30+03:00
2021-12-09T20:35:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 09 декабря 2021
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