Футбольный клуб ЦСКА два ближайших матча в рамках чемпионата России проведет без зрителей на фанатской трибуне

Контрольно-дисциплинарный комитет Российской премьер-лиги наказал команду за инцидент на матче с питерским «Зенитом». Тогда в ходе игры болельщики армейцев использовали пиротехнику на трибуне. Сообщалось, что после матча были задержаны более трехсот человек, которых несколько часов продержали на трибуне стадиона. В отношении 51 составили административный протокол.

Этот инцидент и его последствия вызвали возмущения в фанатской среде, после чего на следующих матчах Премьер-лиги болельщики ряда команд уходили во время игры с трибуны. Так, в частности, поступили фанаты «Зенита», «Ростова», «Спартака», «Крыльев Советов» и самого ЦСКА. Также к ним присоединялись болельщики ряда хоккейных команд.