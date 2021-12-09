Суд во Франции закрыл дело против известного кинорежиссера Бессона. Актриса Сэнд Ван Рой обвиняла его в изнасиловании

Сам режиссер проходил по делу в статусе свидетеля, — передает агентство Франс пресс. Официально ему не предъявляли никаких обвинений. Потерпевшая по этому делу утверждала, что Бессон подсыпал ей наркотики в чай и воспользовался ее бессознательным состоянием, однако, анализы на наркотические препараты были отрицательными, — отмечает агентство.

