Президент Владимир Путин сказал, что с уважением относится к деятельности общества «Мемориал*», однако, добавил, что по его данным организация якобы защищает террористов, — пишет «Новая газета». Об этом речь шла на встрече главы государства с членами президентского Совета по правам человека. Путин отметил, что запросил дополнительные сведения по процессу над двумя структурами «Мемориала*» — правозащитным центрам и историческим обществом. В то же время, по словам президента, сам «Мемориал*» причислил к жертвам политических репрессий неких лиц, которые, по данным израильских спецслужб, служили нацистам, — отмечает издание. В Верховном суде и Мосгорсуде слушаются два иска по ликвидации двух структур «Мемориала*», которые российские власти считают иностранными агентами.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.