Генеральный прокурор Нью-Йорка добивается допроса бывшего президента США Дональда Трампа

Речь идет о расследовании мошенничества, которое связано с бизнесом бывшего главы Белого дома, — пишет газета The Washington Post. Глава надзорного ведомства Летиция Джеймс, по сведениям издания, просит вызвать Трампа для дачи показаний в начале января. Ранее в рамках расследования финансовому директору корпорации Трампа Аллену Вайссельбергу предъявили обвинения. Сам Трамп фигурантом дела не является, однако, он считает расследование политически мотивированным.
2021-12-09T19:55:57+03:00
2021-12-09T19:55:57+03:00
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19:55, 09 декабря 2021
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