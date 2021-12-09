Генеральный прокурор Нью-Йорка добивается допроса бывшего президента США Дональда Трампа

Речь идет о расследовании мошенничества, которое связано с бизнесом бывшего главы Белого дома, — пишет газета The Washington Post. Глава надзорного ведомства Летиция Джеймс, по сведениям издания, просит вызвать Трампа для дачи показаний в начале января. Ранее в рамках расследования финансовому директору корпорации Трампа Аллену Вайссельбергу предъявили обвинения. Сам Трамп фигурантом дела не является, однако, он считает расследование политически мотивированным.