Оба россиянина, у которых обнаружили новую мутацию коронавируса, переносят заболевание в легкой форме

Это говорят в министерстве здравоохранения. Глава ведомства Михаил Мурашко настаивает, что пока в стране зарегистрировано лишь два случая заражения новой версией, которую назвали «омикрон». Информация о других пассажирах того же рейса, которым прилетели оба заболевших, уточняется. Все они прилетели из ЮАР.

