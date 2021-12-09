Заседание президентского совета по правам человека с участием Владимира Путина идет уже больше четырех часов, — сообщил «Эху» один из участников встречи. Ранее в ходе мероприятия стороны успели обсудить проблемы, связанные с законом об иностранных агентах, обратить внимание президента на ситуацию с пытками в местах заключения. Кроме того, был поднят вопрос о трудовых мигрантах. Ранее сообщалось, что члены СПЧ также хотят обратить внимание президента на требования прокуратуры ликвидировать две структуры общества «Мемориал*», которые российские власти считают иностранными агентами. Успели ли члены СПЧ задать вопрос по этому поводу – пока не сообщается.



* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.